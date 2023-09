Sakidi Molière – Hors les murs Cité des Arts Saint-Denis, 14 octobre 2023, Saint-Denis.

Bientôt 20 ans que la cie SAKIDI oeuvre avec réussite à la transmission du théâtre de répertoire au public réunionnais en créole et en français. L’idée générale du présent projet 2022-2023 s’inscrit dans la continuité du travail réalisé jusqu’ici avec peut-être là une envie de flirter avec le théâtre forain. Cette initiative partagée consiste à mettre en oeuvre des créations originales de répertoire pour fêter le 400ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin “dit Molière”. Nous souhaitons que le public puisse aller par petits groupes à la rencontre des oeuvres et des personnages de Molière sous une forme singulière d’immersion : l’entre-sort.

Des créations originales empruntées aux oeuvres et à la vie de Molière. Les artistes ont imaginé les propos et les personnages. Ils proposent une mise en jeu, des accessoires. La directrice artistique, l’aide à l’écriture, la costumière et le scénographe accompagnent les artistes dans leur projet. Théâtre forain.

Cinq groupes de public, 5 artistes, 5 mini-scènes hors les murs, 5 espaces, plus exactement 5 entresorts de 12 minutes chacun, ouverts sur une oeuvre, sur un personnage de Molière. Un sixième artiste, Mr. Loyal accompagne 5 groupes d’espace en espace. La durée d’un entresort permet à l’artiste de « tout donner” et de faire corps avec l’oeuvre/le personnage et le public. La proximité du rapport artiste/ public crée l’immersion dans l’oeuvre et dans les personnages incarnés. La densité (durée/proximité) fait de ce spectacle une performance artistique d’où le public ressort chargé/investit.

Ce spectacle se joue hors les murs, pour les scolaires à partir de la sixième et le grand public. Les chemins qui mènent “à la rencontre avec les personnages de Molière”, sont autant d’actes qui montrent qu’il n’existe pas une seule manière de jouer Molière, ni même de penser l’oeuvre ou plus simplement encore “de penser tout court”. Le format du spectacle favorise l’immersion rapide et le zapping d’une performance à l’autre. Le public (125 personnes environ) est accueilli par Mr. Loyal qui répartit le public en 5 groupes. Il organise l’inter-spectacle. Six espaces en tout, l’accueil et cinq autres mini-scènes réparties tout autour. 1:30 pour redécouvrir Molière, se faire plaisir et réinvestir le théâtre. Le lieu d’accueil dispose de toutes les informations pour organiser l’évènement au lien ci-contre https://linktr.ee/sakidi

PRÉAMBULE

La Cité des Arts de La Réunion est un territoire unique dans l’océan Indien de développement des arts, de la création à leur diffusion. Le projet a été pensé comme une pépinière artistique se mettant au service de l’humain, comme un laboratoire dédié au développement de la filière réunionnaise, comme une « agora » culturelle qui vit par le fait d’hommes et de femmes dont les compétences, les savoir-faire et les réseaux se mobilisent au nom de l’épanouissement.

GENÈSE

A l’îlot Jeumont, la vie artistique est déjà bien présente. Ce site industriel avait été reconverti en un lieu culturel après la désaffection de l’usine. Pour bon nombre de Réunionnais, l’espace Jeumont fait référence au théâtre Vollard, au Cri du Margouillat, ou encore au Jeumon Artistique.

Le Palaxa. cette ancienne forge, emblématique de l’histoire de ce site, est conservée et réhabilitée pour devenir une salle de concert des musiques actuelles. Le Palaxa est véritablement le trait d’union entre Jeumon et la Cité des Arts.

Le projet de la Cité des Arts est déclaré d’utilité publique en 2010. Cet acte administratif affirmant l’intérêt de la réalisation de cet ouvrage a déclenché le début des procédures.

Rapidement, les études de programmation sont lancées, puis le concours d’architectes est remporté au mois de février 2011 par l’Atelier Architectes, notamment à l’origine de la conception de la salle de la Fabrik et de la réhabilitation du musée de Stella Matutina.

Fin 2011, les études démarrent et les autorisations suivent. Un peu plus de deux ans plus tard, au mois de février 2014, les travaux débutent pour la construction du centre culturel intercommunal de l’îlot Jeumont, plus communément appelé La Cité des Arts de La Réunion.

MISSIONS ET ENJEUX

4 grands axes stratégiques

La Cité des Arts de la Réunion se veut pluridisciplinaire dans le but d’accueillir tous les arts : arts vivants (musique, danse, théâtre), arts plastiques et visuels (peinture, sculpture, vidéo) et littérature (écriture, lecture).

Elle est polyvalente dans ses fonctions. C’est un espace de création, de diffusion et d’accompagnement.

Elle est un lieu de démocratisation, un lieu ouvert à tous.

Enfin, la Cité des Arts a vocation à rayonner sur le bassin Nord regroupant un quart de la population réunionnaise (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne), sur toute la Réunion, mais aussi à l’échelle nationale et internationale dans un souci de désenclavement culturel de notre Région. Parking disponible, accès direct en bus à moins d’une minute à pieds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-29T08:00:00+01:00 – 2023-10-29T15:00:00+01:00

