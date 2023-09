« Ruches, 2400 av. J.-C. – 1852 EC » Cité des arts et des métiers Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Cette exposition invite à faire le parallèle entre un ouvrage d’art et des architectures non humaines complexes issues de la nature. Le projet de recherche Apian questionne les relations entre humains et abeilles.

Les ruches en céramique non récoltantes du réseau des Réfractaires viennent dialoguer avec l’installation d’Aladin Borioli.

Cité des arts et des métiers 5 rue de la Règle, 87009 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 49 75 82 16 La cité des métiers et des arts de Limoges est un espace de rencontres et d’exposition consacré au compagnonnage et au travail des compagnons, qui regroupe environ 75 œuvres réalisées depuis le XIXᵉ siècle par les artisans.

