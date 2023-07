Portes ouvertes de la Cité des arts de la rue Cité des arts de la rue Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Portes ouvertes de la Cité des arts de la rue 16 et 17 septembre Cité des arts de la rue entrée libre

Portes ouvertes de la Cité des arts de la rue et du jardin de la cascade : ancienne savonnerie l’Abeille devenue pôle de création en espace public.

Installations artistiques, expositions, ouverture d’ateliers, visites commentées.

Avec Lieux publics • Lézarap’art • Générik Vapeur • les ateliers Sud Side • la FAI-AR • Karwan • Cie Ex nihilo • collectif Gena • A l’échelle II • Le Bureau des Guides GR-2013

Info et programme sur : www.lacitedesartsdelarue.net

Cité des arts de la rue 225 avenue Ibrahim Ali 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 25 77 13 https://www.lacitedesartsdelarue.net/ https://www.facebook.com/LaCitedesArtsdelaRue.Marseille [{« link »: « http://www.lacitedesartsdelarue.net »}] http://www.lacitedesartsdelarue.net La Cité des arts de la rue est un lieu de création et d’expérimentation :

36 000m2 d’espaces de travail où se construisent et s’éprouvent des spectacles dédiés à l’espace public.

Cet immense laboratoire scénique accueille une dizaine de structures et rassemble une chaîne de compétences et de savoir-faire autour des arts de la rue : création artistique, formation, construction scénographique, diffusion, action culturelle et médiation. Métro 2 Capitaine Gèze puis Bus 30 RTM arrêt Cité des arts de la rue / Parking gardé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Yann Rineau