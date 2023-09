La Fête du Ruisseau Cité des Arts de la Rue, jardin de la Cascade 225 avenue Ibrahim Ali 13015 Marseille 15e Arrondissement, 30 septembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Fête du ruisseau est organisée par l’ensemble des acteurs du collectif des Gammares en partenariat avec Lieux publics, la commune de Septèmes,, et de nombreux autres partenaires dont des centres sociaux,des artistes, les riverain.es du ruisseau.. Enfants

2023-09-30 09:30:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. .

Cité des Arts de la Rue, jardin de la Cascade 225 avenue Ibrahim Ali 13015 Jardins du Cheminot 151 avenue Ibrahim Ali 13015

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Festival of the brook is organized by the whole of the actors of the collective of Gammares in partnership with Lieux publics, the commune of Septèmes, and many other partners of which social centers, artists, and the residents of the brook.

La Fête du ruisseau está organizada por todos los miembros del colectivo Gammares, en colaboración con Lieux publics, el ayuntamiento de Septèmes y otros muchos socios, como centros sociales, artistas y vecinos.

Das Bachfest wird von allen Akteuren des Gammares-Kollektivs in Zusammenarbeit mit Lieux publics, der Gemeinde Septèmes und zahlreichen anderen Partnern organisiert, darunter Sozialzentren, Künstler und die Anwohner des Bachs.

