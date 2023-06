Il n’y a pas que Fanny Mendelssohn ! Spectacle dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine Cité des arts Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry.

Il n’y a pas que Fanny Mendelssohn ! Spectacle dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine Samedi 16 septembre, 15h00 Cité des arts Réservation conseillée

Cécile Leroy (flûte traversière), Charlotte Bauduin ( danse contemporaine) et Sylvana Labeyrie (harpe) vous embarquent pour un spectacle musique et danse autour de Kaija Saariaho, Lili Boulanger, Clémence de Granval et Laurence Ridoux.

Spectacle programmé en lien avec les journées du Matrimoine et l’association HFAURA.

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 23 70 http://www.mairie-chambery.fr/citedesarts [{« type »: « phone », « value »: « 0479602370 »}] Équipement d’enseignement artistique regroupant le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Chambéry-Pays de Savoie, l’École municipale d’art et l’APEJS (Association pour l’enseignement du jazz en Savoie). Équipement d’enseignement artistique construit par les architectes Kéramines et Galfettis, dans la lignée de « l’école Tessinoisse ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Cécile Leroy/Charlotte Bauduin/ Sylvana Labeyrie