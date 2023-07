Journées du matrimoine : Femmes en musique ? Il n’y a pas que Fanny Mendelssohn ! Cité des arts Chambéry, 15 septembre 2023, Chambéry.

Une table ronde ponctuée de temps musicaux :

« Instrumentistes, chanteuses mais aussi compositrices, cheffes, techniciennes, enseignantes, universitaires, poétesses, musicologues : volontiers célébrées à l’approche du 8 mars, les « femmes en musique » disparaissent parfois tant des programmations que des imaginaires collectifs, le reste de l’année. Elles restent aussi trop souvent dans l’ombre de rares figures tutélaires, supposées représenter à elles seules l’Égalité, à défaut de formes de Diversité et d’Équité. Le matrimoine musical est vivant, complexe, en constante (re)construction et traversé des mêmes lignes de fractures que l’ensemble de notre société. La façon dont nous l’abordons, dont nous le mettons en valeur à travers les œuvres du passé et du présent, construira notre avenir à tous·tes, à travers l’identification possible ou pas, de chacun·e à des modèles puissants mais familiers. Cette soirée d’ouverture fera dialoguer artistes, enseignantes, universitaires pour tenter de faire émerger une partie de cette complexité, pour donner à entendre des sons parfois étouffés, des voix plurielles, et des points de vue situés, nécessairement situés, de par les places, histoires ou usages sociaux de chacun·e. » Anne Tsitrone pour HF AURA

Avec : Claire Bodin (directrice Centre de ressources et promotion Présence Compositrices), Sylvana Labeyrie (harpiste), Anne Tsitrone (chanteuse lyrique, chercheuse indépendante, créatrice Voix de Traverse).

Table-ronde animée par Laurence Tain, sociologue du genre, chanteuse et parolière.

Intermèdes musicaux par Sylvana Labeyrie (harpe) Anne Tsitrone (chant) et Aude Araud (piano). Musiques écrites et de tradition orale, afro-américaines, afro-caribéennes, européennes.

