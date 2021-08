Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Cité des abbesses, Montivilliers Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers. Partez à la découverte de l’histoire de la ville et de ses habitants les bien nommés « maqueux d’oreilles ». De la fondation de l’abbaye au 7e siècle à la ville moderne, le destin mouvementé de Montivilliers se raconte dans les rues du centre ancien. Durée : 1h30 environ

Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers. Partez à la découverte de l'histoire de la ville et de ses habitants les bien nommés « maqueux d'oreilles ». De la fondation de l'abbaye au 7e siècle à la ville moderne, le destin mouvementé de Montivilliers se raconte dans les rues du centre ancien. Durée : 1h30 environ

Tarif : 4€

Réservation obligatoire.

+33 2 35 30 96 66 https://abbaye-montivilliers.fr/events/visite-guidee-montivilliers-cite-des-abbesses/

