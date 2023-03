Atelier de Light Painting Cité de Sorèze Sorèze Catégories d’Évènement: Sorèze

Tarn

Atelier de Light Painting Cité de Sorèze, 13 mai 2023, Sorèze. Atelier de Light Painting Samedi 13 mai, 20h00 Cité de Sorèze En parallèle de l’ouverture de nos parcours de visite, le photographe Philippe Roux organisera dans nos locaux des ateliers de Light Painting au fil de la soirée.

Procédé photographique, le Light Painting est une technique consistant à faire intervenir une ou plusieurs sources de lumière tenues à la main. Issue de « l’écriture et peinture avec la lumière », ce courant d’Art s’adresse à tout public. Les pinceaux et autres stylos sont donc remplacés par différentes sources de lumières.

Atelier tout public dès 6 ans. Cité de Sorèze 1 Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie 05.63.50.86.38 https://www.cite-de-soreze.com Avec la Cité de Sorèze, entrez dans un monument historique classé au passé prestigieux accueillant 2 parcours de visite: – le parcours d’interprétation de l’ancienne école de Sorèze – le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXème s. Parking public gratuit à proximité. Aménagement pour accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Philippe Roux

Détails Catégories d’Évènement: Sorèze, Tarn Autres Lieu Cité de Sorèze Adresse 1 Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze Ville Sorèze Departement Tarn Lieu Ville Cité de Sorèze Sorèze

Cité de Sorèze Sorèze Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soreze/

Atelier de Light Painting Cité de Sorèze 2023-05-13 was last modified: by Atelier de Light Painting Cité de Sorèze Cité de Sorèze 13 mai 2023 Cité de Sorèze Sorèze Sorèze

Sorèze Tarn