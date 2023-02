Ouverture d’atelier Cité de Pérouges, 27 mars 2023, Pérouges.

Ouverture d’atelier 27 mars – 2 avril Cité de Pérouges

« Après des années en tant qu’architecte urbaniste, je me suis mis à la terre, en autodidacte et en héritage de l’atelier de mes parents.,

Au sein de la cité médiévale de Pérouges, mon travail allie le savoir-faire traditionnel du potier et l’expression sculpturale contemporaine.

Mes créations sont une recherche permanente des formes et de la matière, aux lignes tendues ou souples. Inspirées de la nature, du paysage et de l’architecture, elles sont tour à tour aux lignes organiques ou structurées.

Mes formes et mes textures de terre se veulent rugueuses et sensuelles, jouant des ombres et de la lumière.

J’aime les créations qui évoquent, sans figurer, laissant libre le voyage de l’imagination du regard et du toucher de la main qui les caressent.

J’emploie essentiellement les grès chamottés et des engobes de terres puisées dans la nature, associés à quelques oxydes pour approfondir les nuances et des grains de chamottes que je fabrique pour pigmenter les surfaces.

Mes créations sont en grés, cuites à 1300° dans un four à gaz, pour exploiter la richesse des cuissons en réduction, faisant ressortir les matières et les couleurs par la magie du feu ».

Je vis mon travail comme « Un voyage dans les saveurs de la Terre »

Cité de Pérouges 142, rue des Rondes, 1800 Pérouges Pérouges 01800 Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00