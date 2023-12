CITE DE L’HISTOIRE CITÉ DE L’HISTOIRE Puteaux, 7 janvier 2024, Puteaux.

Amaclio Productions présente :CITÉ DE L’HISTOIRE PLONGEZ AU CŒUR DE L’HISTOIRE ET REMONTEZ LE TEMPS !Seul, en famille ou entre amis, venez vous immerger au cœur de quelques unes des plus grandes sagas de l’aventure humaine.Aux portes de Paris, remontez le temps et découvrez les plus belles pages de l’Histoire de l’humanité au sein de la Cité de l’Histoire. Grâce à des spectacles et animations technologiques ultra-immersives, petits et grands revivent les grands évènements du passé, rencontrent les figures emblématiques de l’histoire de France et vivent de nouvelles émotions !Trois attractions principales, un espace entièrement dédié à l’Histoire, un univers inspiré de différentes époques… le tout mis en scène par Franck Ferrand et produit par Amaclio Productions, société reconnue pour ses grands spectacles historiques immersifs.1) PARCOURS IMMERSIF : – LE FIL DES SIÈCLES -Soyez les témoins privilégiés des grands évènements et des scènes anonymes qui ont façonné l’Histoire de France.De scènes en scènes, guidés par des acteurs, laissez-vous mener par la voix caractéristique de Franck Ferrand pour découvrir les riches heures de notre histoire.Un parcours 4 dimensions accessible en continu, pour une immersion complète dans l’épopée française.Durée : 40 minutes d’expérience itinérante.2) ELLIPSE 360° : – HUGO, L’HOMME RÉVOLUTIONS -Vivez une parfaite immersion auprès d’un personnage historique emblématique.Le vidéomapping à 360° sur un décor ancien plonge les spectateurs dans la vie d’un grand personnage, à mi-chemin entre le cinéma et spectacle immersif.Au sein d’une arène, plusieurs fois par jour, s’anime un grand spectacle visuel et sonore écrit par Franck Ferrand.Programmation disponible jusqu’au 3 septembre 2023.Durée : 30 minutes de spectacle debout.3) FRISE CHRONOLOGIQUE :- LE COULOIR DU TEMPS -Empruntez les couloirs du temps et découvrez les secrets de l’humanité.La frise chronologique géante, numérique et interactive, permet aux visiteurs de découvrir 400 dates majeures de l’histoire du monde.Un espace en libre accès avec 26 bornes tactiles permettant de faire apparaître au mur l’illustration animée de la date sélectionnée.Programmation disponible jusqu’au 3 septembre 2023.Durée : Minimum 1 heure, 400 dates à découvrir.

Tarif : 13.29 – 23.99 euros.

Début : 2024-01-07 à 16:00

Réservez votre billet ici

CITÉ DE L’HISTOIRE 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92400 Puteaux 92