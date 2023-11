Conférence « Vers une régulation du spatial » Cité de l’espace Toulouse, 19 décembre 2023, Toulouse.

EST-IL ENCORE POSSIBLE DE RÉGULER L’ESPACE EXO- ATMOSPHÉRIQUE ?

Sous l’impulsion grandissante des investissements publics et privés, les activités spatiales se densifient et le nombre de satellites en orbite ne cesse d’augmenter .

Le déploiement de méga-constellations à partir de petits satellites placés en orbite basse ou médiane va exacerber cette situation dans les prochaines années. Par ailleurs le nombre de débris spatiaux ne cesse de s’accroitre sous l’effet des fragmentations spontanées.

Il n’existe pourtant aucune réglementation ni aucune autorité globale pour réguler et coordonner le trafic spatial, notamment pour limiter les risques de collision, comme c’est par exemple le cas pour le trafic aérien.

Alors peut-on envisager un « code de la route de l’espace » soutenu par des règles contraigantes, c’est ce que nous expliquera Laurent Francillout lors de cette conférence.

PAR LAURENT FRANCILLOUT

Laurent Francillout est sous-directeur au CNES en charge de Surveillance et de Maîtrise de l’Espace.

Il est en particulier le représentant de la France à l’IADC, instance internationale de coordination inter-agences spatiales pour la mise en œuvre de bonnes pratiques relatives à la sûreté des opérations spatiales et à la non prolifération de débris . Il est membre du groupe d’experts sur les débris spatiaux de l’IAF et membre du groupe d’experts sur la gestion du trafic spatial de l’IAA.

Il est également délégué au sous-comité scientifique et technique du COPUOS, comité pour l’utilisation pacifique de l’espace exo-atmosphérique des Nations Unies.

Le mardi 19 décembre à 19h

Plus d’information sur le site de la Cité de l’esp ace :

https://www.cite-espace.com/a-la-une/conference-vers-une-regulation-du-spatial/

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France

2023-12-19T19:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

