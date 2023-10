Conférence « Le GEIPAN (Groupe d’Etudes et d’Information des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés) enquête l’étrange » Cité de l’espace Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Conférence « Le GEIPAN (Groupe d’Etudes et d’Information des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés) enquête l’étrange » Cité de l’espace Toulouse, 11 octobre 2023, Toulouse. Conférence « Le GEIPAN (Groupe d’Etudes et d’Information des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés) enquête l’étrange » Mercredi 11 octobre, 18h30 Cité de l’espace Sur inscriptions LE GEIPAN ENQUÊTE L’ÉTRANGE Le GEIPAN est une des nombreuses missions du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). C’est une mission originale. Depuis 1977 (46 ans), le GEIPAN s’efforce d’élucider les phénomènes étranges, les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel et portés à sa connaissance. Les explications sont rationnelles, la démarche scientifique. C’est la science au service de la population, au service de la société. Fort de son réseau de partenaires institutionnels, d’experts et d’enquêteurs, le GEIPAN utilise des compétences et des moyens existants. PAR VINCENT COSTES, RESPONSABLE DU GEIPAN Ingénieur au CNES depuis 29 ans, Vincent COSTES est l’actuel responsable du GEIPAN. Il présentera la mission de cet organisme et livrera ses observations parfois insolites voire spectaculaires afin de donner à voir la diversité des phénomènes observés et l’intérêt du travail réalisé par le GEIPAN. Un phénomène nouveau dans la palette des phénomènes du GEIPAN, phénomène très original et très peu connu sera présenté à cette occasion. INFORMATIONS PRATIQUES Mercredi 11 octobre à 18h30

Entrée libre et gratuite sur inscriptions

Pas de restauration sur place

En savoir plus : https://www.cite-espace.com/a-la-une/conference-geipan-cnes/ Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-le-geipan-enquete-letrange-727516008967?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « https://www.cite-espace.com/a-la-une/conference-geipan-cnes/ »}] La Cité de l’espace est un lieu scientifique unique dédié à la conquête spatiale et l’astronomie. Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins du cosmos, admirez des trésors spatiaux et percez tous les secrets de l’espace ! Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l’espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Cité de l'espace
Adresse Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France
Ville Toulouse

