La Nuit des étoiles 2023 à la Cité de l’espace Cité de l’espace Toulouse, 11 août 2023, Toulouse.

La Nuit des étoiles 2023 à la Cité de l’espace Vendredi 11 août, 20h00 Cité de l’espace Gratuit sur inscription

L’Association Française d’Astronomie vous donne rendez-vous pour observer les étoiles, constellations, planètes et autres phénomènes astronomiques. L’occasion de profiter des Perséides (pluie d’étoiles filantes) au moment le plus spectaculaire de l’année !

AU PROGRAMME

 Observations du Soleil et du ciel grâce aux télescopes installés dans les Jardins

 Séances de Planétarium et Stellarium. Découvrez le ciel du soir, les constellations et les planètes observables – Sur réservation lors de votre inscription dans la limite des places disponibles

 Animation, lectures de contes et découvertes astronomiques

 Spectacle « Cabaret Cosmic » (cabaret aérien) sur le Terrain Martien

 Maquilleuse, photobooth, chasse aux étoiles pour les plus jeunes…

Toute la programmation à retrouver sur le site Internet de la Cité de l’espace.

Les inscriptions ouvriront fin juillet.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Vendredi 11 août de 20h à 00h. Dernière admission à 23h30

 Entrée gratuite sur inscription

 Restauration possible sur place

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ La Cité de l’espace est un lieu scientifique unique dédié à la conquête spatiale et l’astronomie. Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins du cosmos, admirez des trésors spatiaux et percez tous les secrets de l’espace ! Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l’espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T20:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

2023-08-11T20:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

étoiles gratuit

DR