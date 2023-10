Vivez le dernier décollage d’Ariane 5 en direct de la Cité de l’espace Cité de l’espace Toulouse, 4 juillet 2023, Toulouse.

Vivez le dernier décollage d’Ariane 5 en direct de la Cité de l’espace Mardi 4 juillet, 22h15 Cité de l’espace Entrée gratuite sur inscription

LE DÉCOLLAGE PROJETÉ SUR LA RÉPLIQUE DE LA FUSÉE ARIANE 5

Mardi 04 juillet à partir de 22h15, venez suivre à la Cité de l’espace le dernier décollage d’Ariane 5. Il sera diffusé sur sa maquette taille réelle dans les Jardins de la Cité de l’espace. Inscrivez-vous gratuitement pour participer à cet événement exceptionnel.

DES EXPERTS EXCEPTIONNELS PRÉSENTS POUR L’ÉVÉNEMENT

Le lancement sera retransmis en direct vidéo et commenté par la Cité de l’espace et les experts spatiaux qui l’accompagnent :

Lionel SUCHET, directeur général délégué du CNES

Sylvain RAYNAL, sous-directeur adjoint développement sol à la direction du transport spatial, CNES

Philippe CUROT chef de projet sol P120C Ariane 6 à la direction du transport spatial, CNES

Luce FABREGUETTES, chef de l’entité Infrastructure et chaîne de valeur, direction du transport spatial, ESA

Christophe CHAFFARDON, Directeur Sciences Culture Education, Cité de l’espace

Nicolas BERTON, médiateur scientifique, Cité de l’espace

Les Invités sont susceptibles de changer.

ARIANE 5, LA FUSÉE ICONIQUE DE L’ESA !

Depuis le Centre Spatial Guyanais, la fusée iconique de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) va lancer les satellites de télécommunications Syracuse 4B et Heinrich Hertz.

Ce lancement marquera la fin de 26 ans de « carrière » de cette fusée d’une cinquantaine de mètres ayant plus de 110 tirs réussis.

À NOTER

Un report du décollage est possible jusqu’à 1h30 après l’heure initialement prévue

Un report est possible à J+1

Les horaires indiqués peuvent évoluer en fonction des conditions météorologiques et techniques du Centre Spatial Guyannais

En cas de pluie sur le site de la Cité de l’espace, le décollage sera retransmis à l’intérieur

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l'espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant

