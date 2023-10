Projection RDV Espace « Big Bang, l’appel des origines » Cité de l’espace Toulouse, 31 mai 2023, Toulouse.

Projection RDV Espace « Big Bang, l’appel des origines » Mercredi 31 mai, 19h00 Cité de l’espace Gratuit

UN DOCUMENTAIRE QUI QUESTIONNE SUR NOTRE ORIGINE !

Que nous révèle la science sur nos origines ? Comment les chercheurs peuvent-ils répondre aujourd’hui à ces interrogations ancestrales : qui sommes-nous, et d’où venons-nous ? A travers l’astronomie, ce documentaire nous emmène à la découverte de nos racines les plus lointaines, et nous raconte le lien profond qui existe entre le passé de l’univers et notre propre existence. Un film entre science et philosophie, entre intime et universel.

Avec la participation dans le documentaire de :

Sylvie Vauclair, Yaël Nazé, Christophe Galfard, Aurélien Barrau, Jean-Pierre Luminet et Etienne Klein.

Un documentaire écrit et réalisé par Dominique Regueme – Les Films du Hublot

52 minutes • France • 2021

SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR ET SYLVIE VAUCLAIR

La projection se poursuivra par une rencontre et un échange avec Dominique Regueme, le réalisateur et Sylvie Vauclair, astrophysicienne, professeure Emérite à l’Université de Toulouse, membre de l’Académie de l’air et de l’espace et membre Honoraire de l’Institut universitaire de France. Elle a participé au documentaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le mercredi 31 mai à 19h (pas de restauration sur place)

Entrée gratuite sur inscriptions

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/big-bang-lappel-des-origines-projection-du-documentaire-et-debat-tickets-634954645437 »}] La Cité de l’espace est un lieu scientifique unique dédié à la conquête spatiale et l’astronomie. Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins du cosmos, admirez des trésors spatiaux et percez tous les secrets de l’espace ! Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l’espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T21:00:00+02:00

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T21:00:00+02:00

espace BIG BANG

DR