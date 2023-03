Coupe de Robotique Junior 2023 – Finale régionale Cité de l’espace, 1 avril 2023, Toulouse.

Coupe de Robotique Junior 2023 – Finale régionale Samedi 1 avril, 10h00 Cité de l’espace Entrée gratuite pour assister aux courses de robots. L’entrée à la Cité de l’espace reste payante.

VENEZ ENCOURAGER LES ÉQUIPES !

La Coupe de Robotique Junior est une rencontre régionale de défis scientifiques et techniques qui propose à des équipes de jeunes participants (7 à 18 ans) de créer un robot filoguidé évoluant en autonomie sur un terrain de jeu. Une façon ludique et pédagogique de découvrir les domaines de la robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique.

Au cours de plusieurs matchs, les robots devront réaliser des missions et travailler en coopération pour permettre à leur équipe de remporter des points. Ces rencontres, régionales et nationales pour les équipes qualifiées, sont une opportunité de tester, de valoriser et d’analyser leur travail.

C’est aussi l’occasion pour le public d’en apprendre davantage sur l’univers de la robotique et d’échanger avec des associations spécialisées dans le domaine.

LA THÉMATIQUE 2023 : CHERRY ON THE CAKE !

En 2023, c’est le 30ème anniversaire de la Coupe de Robotique ! Pour honorer les festivités, nos petits robots ont décidés d’aider Grand-Mère Monique à préparer des gâteaux aux recettes légendaires !

Alors venez vous mettre au tour de notre table, remplie de gourmandises, et laissez-vous servir par les robots !

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

