[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020 **](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

Du 5 au 26 juin 2021, dans le cadre de la Saison Africa 2020, la Cité de l’espace, en partenariat avec la Résidence 1+2, accueille en résidence l’astrophysicienne et artiste plasticienne franco-togolo-sénégalaise, Caroline Gueye sur la thématique de l’espace et du futur.

**[Vernissage de l’installation-exposition le samedi 26 juin](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33772/Restitution%20de%20la%20Résidence%201%2B2).**

### L’artiste Caroline Gueye

Caroline Gueye est une artiste plasticienne franco-togolo-sénégalaise. Elle est née et a grandi au Sénégal, puis a poursuivi ses études supérieures en France, aux États-Unis et en Chine. Elle est diplômée en physique atmosphérique radioprotection et sûreté nucléaire de l’université Claude Bernard, en astrophysique à Tulane University et aussi en Chinois à Shanxi University. Caroline a baigné dans un environnement artistique, peut-être a-t-elle subit l’influence de feu son grand-père considéré comme le Picasso africain et auteur du drapeau du Togo. Leurs longues discussions et les dessins qu’ils réalisaient ensemble quand elle était enfant sur les murs de sa chambre ont sans doute guidé ses premiers pas dans l’art. Deux passions l’animent, la création et la physique, qu’elle fusionne, jusqu’au point de suivre un doctorat en art et sciences à l’Université de Lyon. Aujourd’hui, elle vit et travaille entre la France et le Sénégal.

La physique théorique, les théories physiques et les sujets de recherche sont au cœur du processus créatif de l’artiste plasticienne Caroline Gueye. Elle applique notamment la mécanique quantique, la théorie des cordes, les théories du tout et l’astrophysique afin de traduire ces thèmes en un concept matérialisé au cœur de sa démarche artistique. Ses créations artistiques engagent une conversation avec le spectateur sur la façon dont la physique théorique influence sa vie quotidienne sans qu’il en soit conscient. L’artiste modèle et façonne le plastique recyclable pour créer des installations et des sculptures en transparence. La réflexion optique de la lumière à partir de miroirs est un élément important dans sa démarche artistique. Elle créée des installations à grande échelle où le spectateur expérimente le concept proposé en se situant au cœur même des œuvres.

[Site de la Cité de l’Espace](https://www.cite-espace.com/evenements/la-cite-de-lespace-accueille-en-residence-lartiste-caroline-gueye-pour-la-saison-africa-2020/)

[En savoir plus sur Caroline Gueye](https://www.carolinegueye.com)

[En savoir plus sur la Résidence 1+2](https://www.1plus2.fr)

[En savoir plus sur la saison Africa 2020](https://www.saisonafrica2020.com/fr)

Exposition ouverte aux visiteurs munis d’un billet d’entrée pour la Cité de l’espace du 20 au 26 juin 2021.

