Ateliers de Noël Cité de l’écrit, 21 décembre 2022, Montmorillon. Ateliers de Noël 21 – 31 décembre Cité de l’écrit

gratuit ; programme sur https://www.montmorillon.fr/ et https://www.citedelecrit.fr/ ; réservation obligatoire au 05 49 91 69 01 ; adultes et enfants à partir de 8 ans.

Cet hiver, venez participer à des ateliers gratuits au cœur de la Cité de l’Écrit. Des artisans vous feront découvrir leur savoir-faire durant un atelier d’initiation artistique d’une heure. Cité de l’écrit Cité de l’écrit, Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ateliers d’initiation artistique gratuits, d’une heure, proposés par la municipalité au coeur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre : origami, fabrication d’un savon artisanal et calligraphie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-31T15:30:00+01:00

