La fraîcheur automnale s'installe… Rien de tel qu'un bon thriller ou qu'une partie de votre jeu vidéo d'horreur favori. Il est possible qu'au détour d'une page, d'une scène, ou d'un niveau, vous croisiez une machine à écrire.

Souvent associés à l’univers de l’épouvante et du mystérieux dans des œuvres de fiction, nous vous proposons de (re)découvrir des modèles de machines à écrire des collections de la ville. De Stephen King à Resident Evil en passant par Dracula et Sherlock Holmes, venez découvrir cette exposition au fil de votre déambulation dans la cité médiévale de Montmorillon. Cité de l’écrit, centre-ville de Montmorillon, Écomusée site de Juillé 86500 Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T12:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-09T12:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00
2023-12-30T09:00:00+01:00 – 2023-12-30T20:00:00+01:00

Lieu: Cité de l'écrit, centre-ville de Montmorillon, Écomusée site de Juillé
Adresse: 86500 Saulgé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

