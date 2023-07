Découverte des arbres remarquables des parcs d’Amphion Cité de l’eau Publier, 16 septembre 2023, Publier.

Découverte des arbres remarquables des parcs d’Amphion Samedi 16 septembre, 16h00 Cité de l’eau Inscription : bureaux d’informations touristiques pays d’Évian – vallée d’Abondance

Que sont devenues les vastes propriétés qui bordaient le lac à Amphion-les-Bains, lieu de villégiature au XIXe et début du XXe siècle ? Découvrez, au fil d’une promenade, les parcs du Miroir, des Tilleuls, de la Marquise, des Dranses et leurs arbres centenaires et remarquables et laissez-vous surprendre par ces géants, témoins d’une époque romantique et révolue.

Cité de l'eau 370 route du Vieux Mottay Amphion, 74500 Publier, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Geneviève Favre