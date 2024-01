Parcours miroir autour des châteaux forts / Cité de l’architecture et musée des Plans-Reliefs Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, mercredi 24 avril 2024.

Matin : de 10h à 12h, Cité de l’architecture et du patrimoine

Il était une fois les châteaux forts…

Découvrez l’univers des châteaux forts et des chevaliers. Quelles sont les particularités architecturales du château fort et de son système défensif ? Qu’est-ce qu’un chevalier et comment le devient-on ? Quels sont les attributs qui le distinguent ? Le parcours s’appuie sur des maquettes et des décors peints présentés dans le musée.

Après-midi : de 14h à 16h, musée des Plans-Reliefs

Au temps des châteaux forts

Après une découverte du musée et ses maquettes historiques de villes fortifiées, direction l’atelier pour construire un petit châtelet d’entrée avec ses tours, créneaux, mâchicoulis, herse… Bref, tout ce qu’il faut pour devenir experts en fortification du Moyen-Âge ! Les apprentis maquettistes repartiront ensuite avec leur création.

