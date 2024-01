Visite de sensibilisation « Paris au temps d’Haussmann » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, mercredi 27 mars 2024.

Visite de sensibilisation « Paris au temps d’Haussmann » Découvrez Paris au 19e siècle ! Mercredi 27 mars, 10h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Gratuit, sur inscription (mentionner nom structure / nom et téléphone du relais / publics accompagnés)

Cette visite présente un parcours « clé en main » autour de l’histoire de Paris et l’univers du baron Haussmann dans la 2e moitié du 19e siècle. Découvrez pourquoi et comment il a transformé la ville.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr Installée au Palais de Chaillot, face à la Tour Eiffel, la Cité de l'architecture et du patrimoine abrite des collections uniques, présentant l'histoire de l'architecture française du Moyen Âge à nos jours. La Cité programme également des expositions temporaires, des conférences et des films dans l'auditorium.