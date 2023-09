Les impromptus Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Les impromptus 14 et 15 octobre Cité de l’architecture et du patrimoine

Les médiateurs de la Cité de l’architecture et du patrimoine viendront à votre rencontre pour vous présenter les œuvres de leur choix en lien avec la thématique du développement durable.

Toutes les heures à partir de 11h30

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016, Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 https://www.citedelarchitecture.fr/fr La Cité de l’architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial, créé en 2004 et ouvert au public en 2007. Il réunit, en une même institution, un musée, un centre d’architecture, une école, une bibliothèque spécialisée et un centre d’archives.

2023-10-14T11:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T11:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

(c) Jim Prunier