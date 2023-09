Lancement en avant-première du podcast « Les murs et les oreilles » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Lancement en avant-première du podcast « Les murs et les oreilles » 14 et 15 octobre Cité de l’architecture et du patrimoine Accès libre, dans la limite des places disponibles

Ce podcast met en sons les atmosphères et l’espace généré par une architecture et donne la parole aux usagers et habitants. L’auditeur peut ainsi éprouver, au cours des 3 premiers épisodes présentés, des bâtiments conçus par des figures emblématiques telles que Claude Parent, Richard Rogers ou encore Édouard Albert.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016, Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00