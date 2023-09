La Losonnante, un dispositif d’écoute solidienne Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 14 octobre 2023, Paris.

La Losonnante, un dispositif d’écoute solidienne 14 et 15 octobre Cité de l’architecture et du patrimoine À partir de 8 ans, la présence d’un adulte est requise pour les enfants de moins de 12 ans.

Venez expérimenter avec votre corps, seul.e ou à deux, cette drôle de machine qui vous propose une autre manière d’entendre, d’écouter, d’ouïr les enregistrements et compositions sonores de l’artiste Knud Viktor.

Présents tout le week-end, les inventeurs de ce dispositif vous proposent un temps d’échange le samedi et le dimanche à 16h30.

En partenariat avec les laboratoires CNRS PACTE et AAU_Cresson

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016, Paris

Losonnante, Biennale de Venise 2023 (c)Thomas_Bonnenfant