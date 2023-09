Radio utopia «150 Nouvelles du monde » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Radio utopia «150 Nouvelles du monde » 14 et 15 octobre Cité de l’architecture et du patrimoine Sans réservation. À partir de 6 ans, la présence d’un adulte est requise pour les enfants de moins de 12 ans

La Cité de l’architecture et du patrimoine accueille un événement du Ball theater qui s’est tenu au Pavillon français de la biennale d’architecture de Venise en août 2023.

Architectes, acousticiens, artistes, designers sonores, chercheurs ont répondu à un appel à nouvelles du monde avec des compositions sonores de moins de 7 minutes.

Installez-vous et écouter le temps que vous voulez ces enregistrements insolites, apaisants, intimes et surprenants qui irriguent notre quotidien et nos imaginaires

Présents tous le week-end, les créateurs de cet appel vous proposent un temps d’échange, le samedi et le dimanche à 15h30

En partenariat avec les laboratoires AAU_Cresson / ENSA de Grenoble et le LIAT / ENSA Paris-Malaquais et le Studio Muoto

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016, Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

© Muoto, Stanishev et La Sagna