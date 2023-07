Concerts d’altos : D’un maître, l’autre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concerts d’altos : D’un maître, l’autre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 16 septembre 2023, Paris. Concerts d’altos : D’un maître, l’autre Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Cité de l’architecture et du patrimoine Accès libre Un quatuor d’altos du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris vous propose d’écouter des pièces de grands compositeurs et de leurs maîtres.

Découvrez par la musique la transmission d’un patrimoine vivant !

Au programme : Bach/Buxtehude, Mozart/Haydn et Gounod/Berlioz

Cité de l'architecture et du patrimoine
1 place du Trocadéro 75116 Paris

