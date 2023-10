Concerts du Conservatoire Rachmaninoff à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, 13 mai 2023, Paris.

Concerts du Conservatoire Rachmaninoff à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Yulia Orlova – piano & Julie Gros- violoncelle

• Serge Rachmaninov – Deux morceaux op.2

• Rodion Shchedrin « A la Albéniz » (15’)

Yulia Orlova – piano & Olga Stankiewicz Soprano

• Franz Lehár – Hör ich Cymbalklänge – Zigeunerliebe 3’30

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Nochi Bezumnie 3’00

Irène Finkelstein-piano

• Alexandre Scriabine – 3 Etudes (6’)

Irène Finkelstein-piano & Felix Gazaiev-violon

• Camille Saint-Saëns – 2eme et troisième mouvement de la sonate n°1 opus 75 en ré mineur (10’)

Zlaterina Nishcheretova -piano

• Domenico Scarlatti – Sonata en ré mineur

• Fréderic Chopin – Etude n.12 op.25 (5’)

François Pineau Benoit violon & Alina Pavalache – piano

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Valse -scherzo Opus 23,(8’)

Karin Petrossian – piano

• Serge Rachmnaninoff – Élégie Opus 3 No 1 (4’30)

David Saunier – piano

• Serge Rachmnaninoff – Prélude Opus 32 No 12 (2’45)

• Serge Rachmnaninoff – Prélude Opus 23 No 5 (4’15)

David Saunier & Karine Petrossian

• Serge Rachmnaninoff – Romance 1894 (2’30)

Giorgy Kryzhnenko

• Serge Rachmaninoff – Sonate n°2 opus 36 en si bémol mineur (15’)

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

© Cité de l’architecture et du patrimoine M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©conservatoire rachmaninoff de Paris