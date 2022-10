Visite découverte exposition Faloci, une écologie du regard Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cette exposition consacrée à l’architecte contemporain Pierre-Louis Faloci, s’inscrit dans la série des grandes monographies d’architectes contemporains que la Cité a présentées depuis 2007. Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Quartier de la Muette Paris 75116 Île-de-France Relation au paysage et dispositifs optiques guident la lecture de l’oeuvre architecturale de Pierre-Louis Faloci. Deux thèmes nourris par la question écologique. La visite est l’occasion pour les élèves de découvrir une démarche de création dans le domaine de l’architecture : comment allier contraintes programmatiques, techniques, et attention au site.

