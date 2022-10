Visite découverte Global Award for Sustainable Architecture Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite découverte gratuite. Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur la page « Formations pour enseignants » du site de la Cité de l’architecture.

La visite interroge les missions de l’architecte à l’ère des grandes transitions : démographique, urbaine, écologique, énergétique, industrielle… Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Quartier de la Muette Paris 75116 Île-de-France Le Global Award for Sustainable Architecture récompense chaque année cinq architectes qui contribuent dans le domaine de l’architecture à un développement plus équitable et durable. Ces architectes, experts en écoconstruction ou acteurs de l’auto-développement, construisent selon une approche innovante et participative pour répondre aux besoins des sociétés au nord comme au sud de la planète.

2022-11-24T18:30:00+01:00

2022-11-24T20:30:00+01:00

