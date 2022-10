Visite découverte de l’exposition Art Déco France/Amérique du Nord Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite découverte gratuite. Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur la page « Formations pour enseignants » du site de la Cité.

L’exposition montre l’émergence du style Art déco en insistant sur les échanges France-Amérique du Nord dans le domaine de l’architecture, des décors et modes de vie. Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Quartier de la Muette Paris 75116 Île-de-France L’exposition montre comment la France a su, dans les années 20, influencer l’architecture, les décors, le mode de vie et le goût des Américains du NOrd. Elle fait le récit d’échnages transtlantiques qui débutent bien avant la Première Guerre, se poursuivent pendant le conflit et lors de la création des monuments commémoratifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

Empire State. A History. Illustration pour la couverture d'une brochure publicitaire édité par l'Empire State Building retraçant l'histoire de sa construction © Cité de l'architecture et du patrimoine / musée des Monuments français

