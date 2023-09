Festival Close-Up Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival Close-Up Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium Paris, 14 octobre 2023, Paris. Festival Close-Up 14 et 15 octobre Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium Samedi 14 octobre (ouverture des portes à 15h30 – fermeture à 23h) :

16h00 – 18h15

Architecture à l’écran – Avant-Première

« ...Et Pierre Jeanneret » de Christian Barani

Rencontre avec Christian Barani 18h30 – 20h

Avant-Première – en partenariat avec ARTE

LA TRANSAMAZONICA – ENTRE CIEL ET TERRE

Rencontre avec le producteur 20h30 – 22h30

Avant-Première

RETRATOS FANTASMAS de Kleber Mendonca Filho

Rencontre avec Kleber Mendonça Filho Dimanche 15 octobre (ouverture des portes à 14h – fermeture à 20h30) : 14h30 – 16h30

Séance spéciale

L’URBANISME REVU PAR LUC MOULLET

Rencontre avec Luc Moullet + Olivier Broche 17h – 18h15

Architecture à l’écran – Inédit

LA VIE EN KIT d’Elodie Degarve

Introduction d’Aldo Bearzatto 18h30 – 20h

Architecture à l’écran – Avant-Première

AU PAYS DES PIERRES

Rencontre avec les Ateliers Géminés + Aldo Bearzatto Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:30:00+02:00 (c) close-up Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Cité de l'architecture et du patrimoine, Auditorium Adresse 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Ville Paris

