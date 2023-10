Musée en chantier(s) – Visite LSF Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle, 13 mai 2023, Tulle.

Musée en chantier(s) – Visite LSF Samedi 13 mai, 18h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines Réservation obligatoire – Attention : le site est en chantier et donc pas, ou peu accessible aux personnes à mobilité réduite – Visite bilingue ouverte à tous

Le chantier de la Cité de l’accordéon et des patrimoines bat son plein, venez le découvrir.

Vidéo de présentation en LSF

La médiatrice de la Cité et Alice Cheylus, interprète LSF, vous accueillent sur le chantier de la Cité à18h, pour une visite guidée interprétée en Langue des Signes Française.

Au coeur du centre historique , dans l’ancien bâtiment de la Banque de France, la Ville de Tulle aménage son nouveau musée : la Cité de l’accordéon et des patrimoines. La Nuit des musées est l’occasion de faire découvrir les lieux pour la toute première fois au public. L’occasion de revenir sur un chantier de grande ampleur et de découvrir les coulisses d’une naissance de musée.

Réservation obligatoire

Départ visite LSF à 18h

Durée de la visite : 1h

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KLkHbBiYH9g »}] Au cœur du centre historique, la Ville de Tulle aménage une Cité de l’accordéon et des patrimoines qui s’apprête à vous accueillir afin de partager les savoir-faire et l’histoire d’une ville dans un bâtiment, l’ancienne Banque de France, entièrement réaménagé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

©Dominique Lemoine – Photo club ASPTT Tulle