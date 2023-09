Ultima Patagonia Cité de la Préhistoire Orgnac-l’Aven, 11 octobre 2023, Orgnac-l’Aven.

Ultima Patagonia Mercredi 11 octobre, 18h30 Cité de la Préhistoire Gratuit dans la limite des places disponibles

Durant près de 25 ans d’expéditions en Patagonie, des disciplines sportives comme la spéléologie, l’alpinisme, la progression en milieu périlleux, la plongée sous-marine et souterraine ont été mis à contribution pour explorer les cavités d’une des terres les plus inhospitalières du globe. Dans le cadre de la Fête de la Science 2023, nous vous proposons une projection-rencontre avec Florian Rives, association Centre-Terre et Judicaël Arnaud, Fédération Française de Spéléologie.

Cité de la Préhistoire Orgnac-l’Aven Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 38 65 10 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:00:00+02:00

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:00:00+02:00

projection grottes

Centre Terre