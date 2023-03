Enquête criminelle Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven Catégories d’Évènement: Ardèche

Enquête criminelle Cité de la préhistoire, 13 mai 2023, Orgnac-l’Aven. Enquête criminelle Samedi 13 mai, 19h30, 21h30 Cité de la préhistoire Sur inscription La conservatrice du musée a été assassinée et la Nouvelle Cellule d’Investigation Criminelle d’Orgnac a besoin de renforts… Manipulations au microscope, étude des crânes, logique…serez-vous à la hauteur pour résoudre cette énigme ? Venez vous amuser en famille ou entre amis en testant vos talents d’enquêteur scientifiques dans ce jeu grandeur nature. Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 65 10 http://www.orgnac.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 38 65 10 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@orgnac.com »}] La Cité de la Préhistoire nous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie. Pourquoi la Cité de la Préhistoire a-t-elle été implantée à proximité de l’Aven d’Orgnac ? Sur le site classé de l’Aven d’Orgnac, se trouvent deux sites archéologiques remarquables : – Orgnac III, occupé par les ancêtres de Néandertal, il y a 350 000 ans. Ce site est l’un des habitats les plus anciens d’Europe ! – Baume de Ronze, fréquentée depuis le Paléolithique supérieur. Cette vaste cavité effondrée est utilisée ensuite au Néolithique comme bergerie par les premiers agriculteurs, 5500 ans avant notre ère ! Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre et durant les vacances de Noël. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Cité de la Préhistoire

