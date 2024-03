Cité de la nature et des sciences Lavoisier Cité des sciences et de la nature Lavoisier La Rochelle, vendredi 12 avril 2024.

Cité de la nature et des sciences Lavoisier

50% de l’ancienne structure de l’école municipale a été en partie conservée. Cette école sera l’un des premiers établissements à être doté d’un système de ventilation naturelle tirant profit du vent. Opération centrale du programme de renouvellement urbain du quartier Villeneuve-les-Salines, la mutation du groupe scolaire Lavoisier en une Cité de la nature et des sciences est un programme exemplaire et innovant sur le plan éducatif, architectural et environnemental. Classes ouvertes sur l’extérieur, espaces bricolage, jardinage, hôtels à insectes, nichoir, mare. Ponton d’observation pour permettre aux enfants de s’approcher en toute sécurité du lac… Exemplaire dans sa conception (réemploi, faible impact carbone), ce projet allie matériaux biosourcés, toiture végétalisée, production Photovoltaïque et gestion intégrée des eaux de pluie.

Inauguration officielle de l’école et de son centre de loisirs le vendredi 3 mai.

