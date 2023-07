Grand bazar musical Cité de la musique Romans-sur-Isère, 16 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Grand bazar musical Samedi 16 septembre, 10h00 Cité de la musique Entrée libre

Grand Bazar Musical #1 :

Des visites guidées du bâtiment seront organisées toute la journée pour découvrir : les deux salles de concerts, les salles de cours du Conservatoire, les studios de répétition et d’enregistrement de La Cordo et connaitre les coulisses d’un lieu de diffusion et d’enseignement de la musique.

La journée sera poncuée de concerts.

Vente d’objets en tous genres :

À la Cité de la Musique – lieu entierrement dédié au son, à l’écoute et à la pratique musicale – est organisée la première brocante pour vendre et chiner des objets en lien avec la musique : partitions, instruments, goodies, vinyles, cassettes et autres matériels HIFI.

Infos pratiques :

Pour vendre vos objets, réservez votre emplacement à 5€/2m, en ligne sur lacordo.com

Bar et restauration sur place

Cet évènement est organisé par La Cordo – association de diffusion des musiques actuelles et le Conservatoire Valence Romans Agglo.

Cité de la musique quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.romans-patrimoine.com Ce bâtiment de 4000 m2 compte un auditorium de 270 places assises ainsi qu’une salle de musiques actuelles de 300 places debout. Originalité tend par la forme de son bâtiment que par son fonctionnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

©lacordo