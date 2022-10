Yo-Yo Ma et Sylvain Bouley explorent la planète Bach Cité de la musique – Philharmonie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le planétologue Sylvain Bouley installe des télescopes sur la terrasse de la Philharmonie de Paris Cité de la musique – Philharmonie de Paris 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Île-de-France Le violoncelliste s’interroge depuis plusieurs années sur l’empreinte creusée par l’homme sur terre, ciselée entre passé et avenir, nature et culture. Son Bach Project décliné sur les six continents depuis août 2018 s’appuie sur les Suites pour violoncelle, compagnes de toute une vie, pour étayer la discussion. Convaincu de la force d’un engagement collectif et polymorphe, Yo-Yo Ma associe à chaque concert des intervenants extra-musicaux afin d’élargir les horizons de réflexion et d’éprouver concrètement le rôle et le pouvoir de la musique dans les enjeux sociétaux contemporains. Vendredi 21 octobre, Sylvain Bouley, planétologue au laboratoire Geops (Géosciences Paris-Saclay), installe des télescopes sur la terrasse de la Philharmonie de Paris. Le public pourra, à l’issue du récital de Yo-Yo Ma, prolonger le voyage musical vers l’infini.

