BONGI Samedi 25 novembre, 20h30 Cité de la musique 15 / 10€

Artiste pluridisciplinaire, chanteuse et compositrice originaire de Cape-Town et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant folk-urbaine et afro-pop dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe. Ses chansons en Xhosa, son idiome natal – qui est aussi la langue de Nelson Mandela – claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Elle est accompagnée ici par deux des meilleurs musiciens de la scène régionale, créatifs et immergés depuis longtemps dans des mondes musicaux métissés, pour produire non seulement la musique d’un exil et d’un ré-ancrage, mais aussi pour privilégier le partage, la division, la fertilité du métissage et l’entretien fragile d’une culture en exil.

Sibongile Mbambo «BONGI» (Voix lead), Stéphane SALERNO (Guitare), Dimitri REVERCHON (Batterie)

