Mayalde Cité de la musique Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Mayalde Vendredi 24 novembre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8€

Mayalde est un groupe mythique des musiques traditionnelles ibériques, dont la réputation est de s’être spécialisé, depuis 40 ans, dans la collecte des musiques de l’âme. Au cœur de la mémoire populaire, cette famille qui réunit père, mère, fille et fils sur scène, élabore une œuvre qui cherche à rapprocher le son du vent de celui de la terre, dans une Société inondée par le bruit. Venant de la région de Salamanca, ils amènent dans leur poésie du quotidien les objets qui ont jalonné la vie des paysans et des artisans de la vieille Castille. Et tout devient musique, dans une danse des objets qui recompose, à la manière d’une lubie picaresque, les mille et une histoires de cet univers fabuleux, où les ciseaux d’un bourrelier, l’arrosoir d’une mémé ou le râteau d’un jardinier accompagnent un envol fabuleux vers l’imaginaire d’une époque. Rien n’y était plus important que la valeur infime de ces instruments et l’importance de ce rien dessinait un horizon.

Elena LEDDA et Simonetta SORO (Voix)

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

