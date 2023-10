SHAN Cité de la musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille SHAN Cité de la musique Marseille, 21 novembre 2023, Marseille. SHAN Mardi 21 novembre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8€ Pascal CHARRIER (Guitare), Julien PONTVIANNE (Saxophone, clarinette), Ariel TESSIER (Batterie) Les musiciens de Shan improvisent en se projetant dans un imaginaire commun de la montagne. La musique fait écho à l’entièreté des forces élémentaires qui l’habitent, s’y entrechoquent, s’y accordent, ainsi qu’à la relation entre les humains et ces forces. La musique de Shan ne se répète jamais. Elle est vivante, se métamorphose au gré de l’espace commun qui se crée à chacune des improvisations du trio. Cet espace s’entend à chacune de leurs retrouvailles et laisse toujours la parole à ce qui doit se dire dans l’instant.

_____________________________________________________________

