ORIANE LACAILLE Samedi 18 novembre, 20h30 Cité de la musique 15 / 10€

Dans l’univers d’Oriane Lacaille, il y a des inspirations africaines, indiennes, malgaches et européennes. Chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, interprète, elle apporte avec elle le métissage créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint des grands voyages vers les terres australes. Sa fraîcheur et le grain de soleil qui illumine ses interprétations nous entraînent dans ce nouveau projet en trio. iViV est son premier album, il délivre l’héritage d’une culture créole épanouie et inventive. De la tranquillité sobre des comptines à l’ardeur incandescente de la transe, la chanteuse percussionniste égrène ses joies et ses colères, pour les exalter enfin avec nous dans la musique d’une libération collective.

Oriane LACAILLE (Chant, ukulélé soprano, diatonique et baryton, aouicha, kayanm, tambour), Héloïse DIVILLY (Chant, batterie, kayanm, percussions), Yann-Lou BERTRAND (Chant, contrebasse, trompette, flûte traversière)

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

