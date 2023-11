Tintamarres: CARTE BLANCHE ELŻBIETA SIKORA Cité de la musique Marseille, 13 novembre 2023, Marseille.

Tintamarres: CARTE BLANCHE ELŻBIETA SIKORA Lundi 13 novembre, 18h30 Cité de la musique Entrée libre

CARTE BLANCHE ELŻBIETA SIKORA

Née en 1943 à Lwów, Elżbieta Sikora vit à Paris depuis 1981. Elle est une compositrice renommée, ayant étudié la composition à Varsovie et la musique électroacoustique à Paris. Elle a cofondé le groupe de compositeurs KEW en 1973 et a remporté divers prix de composition. Elle a également été directrice artistique du festival Musica Electronica Nova à Wrocław de 2011 à 2017. Sikora intègre les nouvelles technologies dans ses œuvres, avec un catalogue de plus de soixante-dix titres édités par Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM). Elle a reçu des distinctions telles que la croix de chevalier de l’ordre du Mérite de la République de Pologne et le titre de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres à Paris.

Lundi 13 Novembre

18h30 : Rencontre et échanges – “le son premier”

20h30 : Concert carte blanche

Flashback (stéréo)

Axe rouge V (quadri)

Lisboa, tramway 28 (saxophone et électronique)

Rouge d’été 10′ (stéréo)

Janek Wisniewski, décembre, Pologne (stéréo)

Chicago al fresco (stéréo )

Jeudi 16 Novembre

18h30: CONCERT ETUDIANT.ES

Créations de la classe d’électroacoustique

Ce concert présente les pièces des étudiant.es de composition électroacoustique dirigés par François Wong, Terence Meunier et Loïse Bulot. Un « cinéma pour l’oreille » orchestré par une classe dédiée à l’invention, dans laquelle se pratiquent des musiques à la démarche innovante et où se fabrique de de la matière sonore.

_____________________________________________________________

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T18:30:00+01:00 – 2023-11-13T22:00:00+01:00

