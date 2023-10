SENS PAR PERRINE MANSUY Cité de la musique Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

SENS PAR PERRINE MANSUY Vendredi 10 novembre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8€

SENS est une création sonore et musicale autour du piano, des percussions et de la voix. Une invitation à plonger dans une transe oscillant entre douceur, gravité, joie, énergie, et espace. Un programme profondément libre et empreint d’inspiration, qui se déploie lentement comme une interprétation musicale sensible du sentiment le plus fondamental et universel de l’humanité : l’amour et ses multiples états. La trame est constituée d’images et de mots inspirés de notre vécu personnel ainsi que du célèbre « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes.

Perrine MANSUY (Piano, compositions), Jean-Luc DIFRAYA (Percussions, batterie, voix)

Cité de la Musique, Auditorium

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.citemusique-marseille.com/evenement/sens/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

