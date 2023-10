MAR Par Miquèu Montanaro Cité de la musique Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

MAR Par Miquèu Montanaro Vendredi 3 novembre, 18h00 Cité de la musique Entrée libre

Le thème de cette création est la mer donc le voyage. La mer, espace de rêverie mais aussi barrage et frontière. La mer qui invite au voyage et celle qui engloutit hommes et espoirs. La mer d’apparence immobile mais mouvement incessant. La mer qui nous unit plus qu’elle nous sépare comme l’a montré Fernand Braudel à propos de la Méditerranée. La mer comme un long poème en Occitan, en provençal, mais pas seulement, porté par dix voix qui participeront à cette musique du paysage, de la langue, de la vie.

Miquèu Montanaro (Flûtes)

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T18:00:00+01:00 – 2023-11-03T19:30:00+01:00

