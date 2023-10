KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU Cité de la musique Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU Samedi 21 octobre, 20h30 Cité de la musique 15 / 12€

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE VIVES VOIX

La création « Kay ! Lettres à un poète disparu » est née de la rencontre entre Matthieu Verdeil et Lamine Diagne, et de leur engouement commun pour l’aventurier-poète-romancier caribéo-américain Claude McKay. Dans la lignée de ses inventions théâtrales, Lamine Diagne, auteur, conteur et musicien de jazz, et Matthieu Verdeil, réalisateur d’un documentaire sur l’écrivain, proposent une production pour la scène, mêlant musique, poésie visuelle et lecture. La Cité de la Musique accueille cette création, proposée par les Voies du Chant, qui s’inscrit dans un programme de diffusion à l’échelle de la ville, que McKay avait si profondément embrassée. Cette diffusion sera prolongée cinq semaines plus tard au Mucem, par une version complémentaire du spectacle, ajoutée des présences opportunes de Mike Ladd et Raphaël Imbert.

LAMINE DIAGNE (Textes et Musique), CHRISTOPHE LINCONTANG (Contrebasse), BEN RANDO (Clavier), JÉRÉMI MARTINEZ (Batterie), WIM WELKER (Guitare), MATTHIEU VERDEIL (Création visuelle), ERIC MASSUA (Scénographie et installation vidéo)

_____________________________________________________________

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:30:00+02:00