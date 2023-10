OCTOBER LAB #4 Cité de la musique Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

OCTOBER LAB #4 Vendredi 20 octobre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8 / 5€

IN MA NO

En 2018, l’Ensemble Télémaque invente OCTOBER LAB, plateforme internationale de création musicale, dont l’objet est la production/diffusion de nouvelles œuvres qui enjambent les styles et les tendances. Cette année, le projet plonge dans la méditerranée et passe commande à des compositeur.rice.s Corse, Sardes et Maltais. IN.MA.NO. recentre le regard et l’écoute sur ce qui fonde l’héritage musical méditerranéen. Tout en plaçant le curseur du côté des musiques dites savantes, dont l’Ensemble Télémaque accompagne les métamorphoses depuis près de trente ans dans plus de quinze pays ; l’oralité, source de toute création artistique, sera revisitée par des interprètes rompus aux techniques exigeantes des musiques contemporaines, et la notion de « concerto » prise dans son double-sens de dialogue et de moment musical. Enfin l’improvisation, cousine de la virtuosité, se verra questionnée en tant que geste compositionnel et structurant.

Vincent BEER-DEMANDER (soliste mandoline), Michele DEIANA, (soliste launeddas), Ensemble Télémaque : Charlotte CAMPANA (flûte), Linda AMRANI (clarinette), Gérard OCCELLO (trompette), Christian BINI (percussions), Yann LEROUX-SÈDES (violon), Pascale GUERIN (alto), Jean-Florent GABRIEL (violoncelle), Raoul LAY (direction), Laura DELOGU : Soprano (Conservatoire Cagliari), Giulia TRABACCHI : Harpiste (Conservatoire de Bolzano), Cossu SILVIA : Percussions (Conservatoire de Sassari)

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

