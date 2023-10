D’EST EN OUEST Cité de la musique Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille D’EST EN OUEST Cité de la musique Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. D’EST EN OUEST Samedi 14 octobre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8€ Danilo DE LUCA (Flûte Traversière) et Damien LOUIS (Marimba) Après avoir partagé la scène au sein d’un même ensemble pendant de nombreuses années, ces deux artistes ont décidé de fusionner leurs talents, pour créer un duo flûte et marimba appelé le Duo B&B – Breath & Beat Souffle et Rythme.

Leur programme musical vous transporte «D’Est en Ouest», un voyage à travers un spectre musical qui s’étend de la majestueuse musique de Bach aux rythmes envoûtants de l’Amérique du Sud. • Bach, Sonata en mi mineure

• Bela Bartók, Danses Roumaines

• Chelso Machado, 3 Choros (Paçoca, Quebra queixo et Piazza Vittorio)

• Piazzolla, Milonga Traditionnels, Aires mexicaines de Nandiume

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://citemusique-marseille.mapado.com/event/284139-dest-en-ouest »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Cité de la musique Marseille latitude longitude 43.301517;5.375629

Cité de la musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/