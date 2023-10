À FEU DOUX PAR AHAMADA SMIS Cité de la musique Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

À FEU DOUX PAR AHAMADA SMIS Vendredi 13 octobre, 19h30 Cité de la musique 12 / 8€

Musique, poésie, art culinaire, théâtre

À feu doux est une création qui fait appel à l’éveil des sens, à la connexion des mondes multiples et à toutes les matières qui infusent dans la marmite que renferme chaque être vivant. C’est un spectacle pluridisciplinaire qui questionne le métissage, la transmission et nous plonge dans l’intimité collective, avec la poésie, la musique et l’art culinaire comme moyens d’expression. Dans le cadre du dispositif des “chambres é-laboratoires” de la Cité de la Musique, l’auteur et compositeur d’origine comorienne Ahamada Smis partagera la scène avec un autre multi-instrumentiste marseillais Uli Wolters. Leur art du verbe et du regard, conjugué aux appétits que rassasiera leur musique, ne manqueront pas de faire résonner les ingrédients de cette composition inédite dans des parties imprévues de notre écoute. Car oui, nos estomacs ont des oreilles !

Ahamada SMIS (Slam, Dzenzé, Gaboussi, Kayambe et MAO), Uli WOLTERS (MAO, Instruments à Vent)

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

12€ / 8€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://citemusique-marseille.mapado.com/event/284076-a-feu-doux-par-ahamada-smis »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00