Marseille A BOXI ISCAPA PAR ELENA LEDDA ET SIMONETTA SORO Cité de la musique Marseille, 6 octobre 2023, Marseille. A BOXI ISCAPA PAR ELENA LEDDA ET SIMONETTA SORO Vendredi 6 octobre, 20h30 Cité de la musique 12 / 8€ Elena LEDDA et Simonetta SORO (Voix) Associée pour ce concert à sa complice de toujours Simonetta Soro, Elena Ledda est la voix la plus éclairante de la Sardaigne d’aujourd’hui. Le duo explore l’infini du répertoire vocal traditionnel sarde. Elles interprètent donc les chants de naissance, d’initiation, de travail et d’amour a cappella, lâchant la bride à la liberté et à l’expressivité de leurs voix. Ce spectacle est celui de deux artistes accomplies, heureuses de partager leur engagement culturel, leur langue commune forgée au fil du temps à travers l’étude du chant, la pratique de la musique ancienne, leur découverte de la musique sarde, qui est aussi un accès réjouissant à la plénitude et – pourquoi pas – à l’extase. Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://citemusique-marseille.mapado.com/event/284069-a-boxi-iscapa-par-elena-ledda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu
Cité de la musique
Adresse
4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille
Ville
Marseille

